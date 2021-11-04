Авербух рассказал, как ему работается с Даней Милохиным в "Ледниковом периоде"

Наставник шоу "Ледниковый период" Илья Авербух рассказал, как относится к самому юному участнику проекта — тиктокеру Дане Милохину.

47-летний фигурист рассказал, что 19-летний блогер называет своего наставника "бро", но Авербух считает это нормальным:

"У них, молодых, так принято".

Фигурист отметил, что до того, как пригласить Милохина в "Ледниковый период", вообще не был знаком с его творчеством. Единственное, где он видел музыканта — в его совместном с Филиппом Киркоровым клипе. Авербуху понравился артистизм тиктокера, и он решил предложить ему стать участником ледового шоу на Первом канале, несмотря на то, что идея позвать Милохина не понравилась продюсеру канала Константину Эрнсту. Авербух настоял на приглашении Милохина в проект, аргументировав свой выбор тем, что "надо омолаживаться". Эрнст разрешил пригласить тиктокера, если его катание "будет не смешным, а качественным".

В итоге Авербух очень доволен выступлениями юного блогера. Своим мнением фигурист поделился на платформе PREMIER в "50 вопросов. Спорт":

"Даня — это одарённость. Он всё быстро схватывает. Для меня он открытие в плане артистизма. Был эпизод, когда мы его в школьную форму 70-ых переодели. И когда я увидел его, то понял: он такой же обалдуй, какими мы все были".

Авербух считает, что люди старшего поколения любят говорить, что молодёжь другая. Но он уверен, что и в его время молодёжь была такая же, то есть разными способами стремилась добиться популярности.

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