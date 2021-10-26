"Ростов" возглавил тренер вратарей сборной России

Тренер Виталий Кафанов возглавит "Ростов". Заур Тедеев, который занимал пост до этого, станет старшим тренером основного состава, сообщает пресс-служба донского клуба.

Виталий Витальевич тренировал "сине-жёлтых" с 2015-го по 2017-й год, с 2019-го 61-летний специалист непрерывно входит в состав тренерского штаба клуба. К тому же, Кафанов в данный момент работает наставником вратарей в сборной России.

В начале этого сезона "Ростов" покинул Валерий Карпин в целях "руководить" национальной командой. Ему на замену пришёл Юрий Сёмин, но и он не смог продержаться здесь дольше месяца.

Отметим, что Заур Тедеев не имеет права возглавлять клуб из-за отсутствия лицензии PRO.

После 12 туров российского чемпионата местоположение "сине-жёлтых" не впечатляет: 12 место с 12 очками.

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