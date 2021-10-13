EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Bloomberg: Apple выпустит меньше новых iPhone из-за нехватки чипов
"Деньги потекут": Украина предлагает бизнесу площадки в зоне Чернобыльской АЭС
Саакашвили перевели в одиночную камеру из-за отказа "сидеть с уголовниками"
Альянс AUKUS раздувает холодную войну - МИД Китая
Закончен бой: в Петербурге скончалась блогер-ветеран ВОВ Зинаида Корнева
Польский аналитик Якубик: ЕС может оштрафовать "Газпром" из-за цен на топливо
Конгресс раскритиковал Байдена за отношение к Китаю и России
Детям могут запретить кататься на тюбингах
Депутат Рады Волошин: Зеленский стал проблемой для Запада

Валера: Афродита поменяла текст песни в честь Карпина

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Афродита, поменяла слова хита "Валера" в честь тренера Валерия Карпина и планирует сделать из него фанатскую кричалку. По словам исполнительницы, после победы сборной России в матче со Словенией на неё обрушились сотни комментариев с просьбой изменить слова.

Валера: Афродита поменяла текст песни в честь Карпина

"Я пребываю в приятном шоке. Я очень рада за сборную, рада за Валерия Карпина и, конечно же, счастлива, что моя песня прозвучала для Валерия Карпина", — цитирует Афродиту "Матч ТВ".

По словам певицы, она тут же принялась творить и вот что вышло:

"Валера, Валера — ты сделал сборную первой. Валера, Валера — надежда наша и вера".

Певица поздравила российских футболистов и заявила, что новый текст песни идеально подойдёт для фанатов нашей сборной.

Матч между Россией и Словенией состоялся в минувший понедельник. Российские футболисты обыграли соперника со счётом 2:1.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

11.10.2021 Словения - Россия. Обзор отборочного матча ЧМ-2022
Автор: Екатерина Широкова
Последние материалы
Боррель: соглашение "Газпрома" с Венгрией не нарушает законов Евросоюза
Bloomberg: Apple выпустит меньше новых iPhone из-за нехватки чипов
"Деньги потекут": Украина предлагает бизнесу площадки в зоне Чернобыльской АЭС
Саакашвили перевели в одиночную камеру из-за отказа "сидеть с уголовниками"
Альянс AUKUS раздувает холодную войну - МИД Китая
Закончен бой: в Петербурге скончалась блогер-ветеран ВОВ Зинаида Корнева
Польский аналитик Якубик: ЕС может оштрафовать "Газпром" из-за цен на топливо
Конгресс раскритиковал Байдена за отношение к Китаю и России
Детям могут запретить кататься на тюбингах
Депутат Рады Волошин: Зеленский стал проблемой для Запада
Популярное
Дерматология
Красные пятна на коже: причины и как лечить

Причины появления красных зудящих пятен на лице и руках объяснила врач-дерматолог Московского медицинского центра Ольга Петрова.

Красные пятна на коже: причины и как лечить
Молдавия экстренно запросила газ у Румынии. Виновата в этом Россия
Политика. Новости и аналитика
Молдавия экстренно запросила газ у Румынии. Виновата в этом Россия
Политика. Новости и аналитика
"Пир во время чумы": вечеринка с участием Зеленского привела в ярость украинцев
Мир. Новости мира
Премьер Италии странно объяснил отсутствие Путина на саммите G20
Ирина Шлионская Писательница опознала в серийном убийце бывшего ухажёра Ирина Шлионская Любовь Степушова Армения получила шанс отомстить Азербайджану Любовь Степушова Дмитрий Соколов Вампиры XXI века: зачем люди до сих пор пьют кровь Дмитрий Соколов
Общество
Погибшая в ДТП с Собчак женщина предчувствовала свою смерть
Политика. Новости и аналитика
Политолог: визит Нуланд в Россию повлияет на судьбу Зеленского
“Никакого прогресса”: первые результаты визита Нуланд
Мир. Новости мира
“Никакого прогресса”: первые результаты визита Нуланд
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников