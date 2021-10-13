Валера: Афродита поменяла текст песни в честь Карпина

Певица Афродита, поменяла слова хита "Валера" в честь тренера Валерия Карпина и планирует сделать из него фанатскую кричалку. По словам исполнительницы, после победы сборной России в матче со Словенией на неё обрушились сотни комментариев с просьбой изменить слова.

"Я пребываю в приятном шоке. Я очень рада за сборную, рада за Валерия Карпина и, конечно же, счастлива, что моя песня прозвучала для Валерия Карпина", — цитирует Афродиту "Матч ТВ".

По словам певицы, она тут же принялась творить и вот что вышло:

"Валера, Валера — ты сделал сборную первой. Валера, Валера — надежда наша и вера".

Певица поздравила российских футболистов и заявила, что новый текст песни идеально подойдёт для фанатов нашей сборной.

Матч между Россией и Словенией состоялся в минувший понедельник. Российские футболисты обыграли соперника со счётом 2:1.

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