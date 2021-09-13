Медведев выиграл US Open и упал от радости

Россиянин Даниил Медведев стал победителем в финале Открытого чемпионата США. Он обыграл своего соперника Новака Джоковича со счётом 4:6, 4:6, 4:6. В ходе церемонии награждения Медведев признался, что играл с "величайшим теннисистом всех времён", передаёт телеканал Eurosport.

"Скажу это прямо сейчас. Для меня ты — величайший теннисист всех времён", — сказал российский теннисист.

В финале россиянин играл в третий раз, однако взять первое место удалось впервые, и он стал шестым российским теннисистом, который завоевал чемпионство в US Open в одиночном разряде.

После победы в двухчасовом сете Медведев лёг на корте рядом со своей ракеткой и только спустя несколько минут поднялся.

Медведев дважды участвовал в турнире, и оба раза проиграл: на US Open-2019 — испанцу Рафаэлю Надалю, на Australian Open-2021 — сербу Джоковичу.

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