Сбежавшей из Белоруссии Тимановской стало плохо на соревнованиях в Польше

Легкоатлетка утверждает, что ее организм истощен.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская приняла участие в соревнованиях на мемориале Веслава Маняка в польском Щецине. Спортсменка вышла на старт на дистанциях 100 и 200 м, и в обоих случаях финишировала на третьем месте.

В интервью "Газета.Ru" Тимановская отметила, что надеялась на быстрые секунды, но уже после 100 метров ей стало плохо:

Организм не обманешь. Он истощён и потерял ту форму, в которой был три недели назад.

Легкоатлетка пожаловалась на отсутствие стартовой реакции и скоростной выносливости, поскольку трехнедельное пребывание без тренировок — "это очень много для спринта".

Тимановская заявила, что не могла прийти в себя на протяжении нескольких часов и в ближайшее время нуждается в отдыхе, после чего сразу же начнет готовиться к новому сезону. Кроме того, спортсменка мечтает вернуться к привычному образу жизни в Польше.

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