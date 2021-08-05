Члены МОК обещали разобраться с официальным российским вещателем.
Международный олимпийский комитет ответил на оскорбления российскими телеканалами атлетов, выступающих на Олимпиаде в Токио. В первую очередь, речь идет о новозеландской спортсменке-трансгендере Лорел Хаббард.
ВВС привел примеры неуместных высказываний со стороны участников ток-шоу на федеральных телеканалах (Первый канал и "Россия-1"), являющихся официальными партнерами МОК. Данные телеканалы посвятили свои программы пренебрежительному отношению к ЛГБТ-спортсменам на Олимпиаде и использовали в эфире термины "мерзость" и "извращение".
МОК не остался в стороне и заверил BBC, что уже обратился к руководству телеканалов и разберется в сложившейся ситуации:
Дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх. Мы принимаем соответствующие меры.
По словам одного из членов МОК, организация рада факту того, что Токио-2020 стал полноправной частью концепции Олимпийских игр.
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