МОК ответил на издёвки российских телеканалов в адрес спортсменки-трансгендера

Члены МОК обещали разобраться с официальным российским вещателем.

Трансгендер Лорел Хаббард провалилась на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет ответил на оскорбления российскими телеканалами атлетов, выступающих на Олимпиаде в Токио. В первую очередь, речь идет о новозеландской спортсменке-трансгендере Лорел Хаббард.

ВВС привел примеры неуместных высказываний со стороны участников ток-шоу на федеральных телеканалах (Первый канал и "Россия-1"), являющихся официальными партнерами МОК. Данные телеканалы посвятили свои программы пренебрежительному отношению к ЛГБТ-спортсменам на Олимпиаде и использовали в эфире термины "мерзость" и "извращение".

МОК не остался в стороне и заверил BBC, что уже обратился к руководству телеканалов и разберется в сложившейся ситуации:

Дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх. Мы принимаем соответствующие меры.

По словам одного из членов МОК, организация рада факту того, что Токио-2020 стал полноправной частью концепции Олимпийских игр.