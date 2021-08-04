Метеорологи сообщили, что цунами бояться не стоит.
По информации портала tenki.jp, 4 августа у берегов японской префектуры Ибараки на глубине нескольких десятков километров произошло землетрясение магнитудой около 6 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки дошли до столицы Летних Олимпийских игр ранним утром по местному времени. Очевидцы рассказали, что землетрясение ощущалось на протяжении трех минут.
Японские метеорологи заверили, что угроза цунами отсутствует. Никакой информации о возможных жертвах и разрушениях нет. В Токио царит спокойная обстановка.
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