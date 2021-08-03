Российский гимнаст выиграл олимпийскую медаль с камнем в почках

24-летний спортсмен принёс нашей стране очередную медаль токийской олимпиады.

Никита Нагорный завоевал бронзу на перекладине!

Во вторник российский гимнаст Никита Нагорный выиграл бронзовую олимпийскую медаль в состязаниях на перекладине. Ему удалось набрать 14,533 балла. Первое место досталось представителю Японии Даики Хасимото, а серебро получил хорватский спортсмен Тин Србич.

По окончании соревнований Никита Нагорный признался в интервью ТАСС, что во время Игр у него были некоторые проблемы со здоровьем. У гимнаста наблюдались головокружения и повышение температуры, а также боли в животе и ломота во всем теле. Представители медицинского штаба сказали, что виной всему стал камень в почках. Перед состязаниями на перекладине большая часть симптомов исчезла, но колики так и остались.

Помимо сегодняшней бронзы, на нынешних Играх Нагорный стал олимпийским чемпионом в командном многоборье и занял третье место в индивидуальном многоборье.

Гимнаст пока не знает, примет ли участие в следующих Олимпийских играх. В ближайших планах Нагорного праздничные мероприятия и визит в родной Ростов.