24-летний спортсмен принёс нашей стране очередную медаль токийской олимпиады.
Во вторник российский гимнаст Никита Нагорный выиграл бронзовую олимпийскую медаль в состязаниях на перекладине. Ему удалось набрать 14,533 балла. Первое место досталось представителю Японии Даики Хасимото, а серебро получил хорватский спортсмен Тин Србич.
По окончании соревнований Никита Нагорный признался в интервью ТАСС, что во время Игр у него были некоторые проблемы со здоровьем. У гимнаста наблюдались головокружения и повышение температуры, а также боли в животе и ломота во всем теле. Представители медицинского штаба сказали, что виной всему стал камень в почках. Перед состязаниями на перекладине большая часть симптомов исчезла, но колики так и остались.
Помимо сегодняшней бронзы, на нынешних Играх Нагорный стал олимпийским чемпионом в командном многоборье и занял третье место в индивидуальном многоборье.
Гимнаст пока не знает, примет ли участие в следующих Олимпийских играх. В ближайших планах Нагорного праздничные мероприятия и визит в родной Ростов.
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