Золотов присвоил двукратной олимпийской чемпионке Бацарашкиной звание лейтенанта

Военнослужащая Росгвардии Виталина Бацарашкина стала офицером после того как завоевала для России две золотых и одну серебряную медаль на Олимпиаде в Токио.

Виталина Бацарашкина — инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Южного округа Росгвардии. На Олимпийских играх в Токио она выиграла медали во всех соревнованиях по пулевой стрельбе, в которых приняла участие. Ей же принадлежит и первая золотая медаль России на этой Олимпиаде.

Родина оценила спортивный подвиг. В пятницу, 30 июля, главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов подписал приказ о присвоении двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной офицерского воинского звания "лейтенант", сообщила пресс-служба Росгвардии.

Виталина — не единственная представительница Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Токио. Кроме неё, на Олимпиаде-2020 отличились и другие военнослужащие Росгвардии:

лейтенант Виктор Минибаев (синхронные прыжки в воду с 10-метровой вышки, бронзовая медаль);

(синхронные прыжки в воду с 10-метровой вышки, бронзовая медаль); старший лейтенант Денис Аблязин , прапорщик Никита Нагорный и младший сержант Артур Далалоян (спортивная гимнастика, командное многоборье, золотая медаль);

, прапорщик и младший сержант (спортивная гимнастика, командное многоборье, золотая медаль); рядовой Климент Колесников (плавание: 100 м на спине — серебряная медаль, 100 м вольным стилем — бронзовая медаль);

(плавание: 100 м на спине — серебряная медаль, 100 м вольным стилем — бронзовая медаль); рядовой Михаил Вековищев (плавание, эстафета 4х200 вольным стилем, серебряная медаль);

(плавание, эстафета 4х200 вольным стилем, серебряная медаль); прапорщик Никита Нагорный (спортивная гимнастика, личное многоборье, бронзовая медаль).

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