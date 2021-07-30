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Золотов присвоил двукратной олимпийской чемпионке Бацарашкиной звание лейтенанта

Общество

Военнослужащая Росгвардии Виталина Бацарашкина стала офицером после того как завоевала для России две золотых и одну серебряную медаль на Олимпиаде в Токио.

Золотов присвоил двукратной олимпийской чемпионке Бацарашкиной звание лейтенанта

Виталина Бацарашкина — инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Южного округа Росгвардии. На Олимпийских играх в Токио она выиграла медали во всех соревнованиях по пулевой стрельбе, в которых приняла участие. Ей же принадлежит и первая золотая медаль России на этой Олимпиаде.

Родина оценила спортивный подвиг. В пятницу, 30 июля, главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов подписал приказ о присвоении двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной офицерского воинского звания "лейтенант", сообщила пресс-служба Росгвардии.

Виталина — не единственная представительница Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Токио. Кроме неё, на Олимпиаде-2020 отличились и другие военнослужащие Росгвардии:

  • лейтенант Виктор Минибаев (синхронные прыжки в воду с 10-метровой вышки, бронзовая медаль);
  • старший лейтенант Денис Аблязин, прапорщик Никита Нагорный и младший сержант Артур Далалоян (спортивная гимнастика, командное многоборье, золотая медаль);
  • рядовой Климент Колесников (плавание: 100 м на спине — серебряная медаль, 100 м вольным стилем — бронзовая медаль);
  • рядовой Михаил Вековищев (плавание, эстафета 4х200 вольным стилем, серебряная медаль);
  • прапорщик Никита Нагорный (спортивная гимнастика, личное многоборье, бронзовая медаль).

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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