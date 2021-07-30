Военнослужащая Росгвардии Виталина Бацарашкина стала офицером после того как завоевала для России две золотых и одну серебряную медаль на Олимпиаде в Токио.
Виталина Бацарашкина — инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Южного округа Росгвардии. На Олимпийских играх в Токио она выиграла медали во всех соревнованиях по пулевой стрельбе, в которых приняла участие. Ей же принадлежит и первая золотая медаль России на этой Олимпиаде.
Родина оценила спортивный подвиг. В пятницу, 30 июля, главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов подписал приказ о присвоении двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной офицерского воинского звания "лейтенант", сообщила пресс-служба Росгвардии.
Виталина — не единственная представительница Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Токио. Кроме неё, на Олимпиаде-2020 отличились и другие военнослужащие Росгвардии:
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