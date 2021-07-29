Канадская пловчиха Мэгги Макнил выиграла золото Олимпиады на дистанции 100 метров баттерфляем, побив рекорд своей страны. Но популярность спортсменке принесло не столько чемпионство, сколько проблемы со зрением.
Поклонники спорта в Канаде давно знают Мэгги — в 2019 году она выиграла чемпионат мира на 100-метровке баттерфляем. После Игр в Токио зрители по всему миру запомнят Макнил из-за кадра, который был сделан на дорожке.
Мэгги проплыла дистанцию, сняла плавательные очки и посмотрела на табло. Но увидеть там ничего не смогла, поэтому не сразу поняла, что одержала победу. Только после того как соперницы подсказали Макнил, пловчиха начала праздновать золото.
Дело в том, что врачи не рекомендуют использовать контактные линзы во время плавания. У Мэгги давно проблемы со зрением — мама спортсменки говорит, что она часто испытывает проблемы с чтением результатов на табло.
В Сети фотография Макнил стала мэмом. Пользователи поздравляют Мэгги и шутят по поводу ношения очков и контактных линз:
"Вся жизнь очкарика на одном фото";
"Мэгги — это все мы, забывшие надеть линзы";
"Мэгги теперь может возглавить Общество защиты людей с плохим зрением".
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