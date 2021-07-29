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Канадка Макнил стала олимпийской чемпионкой, но поняла это не сразу

Спорт » Одиночные виды » Плавание

Канадская пловчиха Мэгги Макнил выиграла золото Олимпиады на дистанции 100 метров баттерфляем, побив рекорд своей страны. Но популярность спортсменке принесло не столько чемпионство, сколько проблемы со зрением.

Канадка Макнил стала олимпийской чемпионкой, но поняла это не сразу

Поклонники спорта в Канаде давно знают Мэгги — в 2019 году она выиграла чемпионат мира на 100-метровке баттерфляем. После Игр в Токио зрители по всему миру запомнят Макнил из-за кадра, который был сделан на дорожке.

Мэгги проплыла дистанцию, сняла плавательные очки и посмотрела на табло. Но увидеть там ничего не смогла, поэтому не сразу поняла, что одержала победу. Только после того как соперницы подсказали Макнил, пловчиха начала праздновать золото.

Дело в том, что врачи не рекомендуют использовать контактные линзы во время плавания. У Мэгги давно проблемы со зрением — мама спортсменки говорит, что она часто испытывает проблемы с чтением результатов на табло.

В Сети фотография Макнил стала мэмом. Пользователи поздравляют Мэгги и шутят по поводу ношения очков и контактных линз:

"Вся жизнь очкарика на одном фото";

"Мэгги — это все мы, забывшие надеть линзы";

"Мэгги теперь может возглавить Общество защиты людей с плохим зрением".

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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