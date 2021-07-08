Англия - Дания. Спорный итог полуфинала Евро-2020

Стал известен второй финалист Евро-2020. Им стала сборная Англии.

Вечером 7 июля английская сборная встретилась с датчанами на родном стадионе Уэмбли. Счет открыла Дания: на 30-ой минуте первый гол матча забил Миккель Дамсгор. Красивый удар в левую "девятку" ворот английской сборной со штрафного вывел Данию вперед.

Надо сказать, родоначальники футбола не забили в этом матче ни одного честного гола. Спустя девять минут после открытия счета футболист сборной Дании Симон Кьер забил гол в свои ворота — 1:1.

Решающий мяч сборной Англии принесло пенальти, назначенное в ворота датчан в конце первого дополнительного тайма. Это пенальти уже назвали "самым спорным решением Евро-2020".

Против этого решения команды арбитров матча уже высказались как российские, так и европейские члены футбольного комьюнити. Леонид Слуцкий, бывший тренер "ЦСКА" и сборной России, заявил:

"Стерлинг падал до контакта с Йенсеном. Вопрос только в том, фолил ли ногой Мехле. Было ли касание. Моё мнение — не было нарушения правил".

А бывший игрок московского "Спартака" Владимир Быстров в своём "Инстаграм" и вовсе написал "ЧМО" в адрес арбитра Данни Маккели. Также против пенальти высказались легендарный экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер и тренер сборной Дании Каспер Юльманн.

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