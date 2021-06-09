Венгерские болельщики освистали коленопреклонение сборной Ирландии

В Венгрии прогремел очередной громкий скандал накануне Евро-2020. После новой формы сборной Украины с картой Крыма и запретом Баку посещать турнир журналисту Нобелю Арустамяну отличились венгерские болельщики.

Фанаты перед товарищеской игрой своей команды против Ирландии освистали соперников, вставших на одно колено. Как обычно, ирландцы сделали это в знак согласия с движением Black Lives Matter. Возможно, на свист не обратили бы большого внимания, но Венгрия — один из организаторов Евро-2020.

При этом позицию болельщиков поддерживает Венгерская футбольная ассоциация, которая за день до матча опубликовала сообщение. В нём говорится о том, что игроки не встанут на колено перед игрой. По мнению футбольных функционеров, ассоциация полностью привержена европейским ценностям, поэтому доказывать это, вставая на колено, не нужно.

"Наша федерация борется со всеми формами проявления ненависти. Правила ФИФА и УЕФА не допускают проявления политизации на футбольном поле и стадионе, с чем мы полностью согласны. Мы не выразим осуждение любой формы ненависти, если встанем на колено перед матчем. Поэтому не сделаем этого", — говорится в сообщении.

Евро-2020 в Венгрии

Во время Евро-2020 на стадионе "Ференц Пушкаш" в Будапеште пройдут четыре игры:

15 июня. Венгрия — Португалия.

19 июня. Венгрия — Франция.

23 июня. Германия — Венгрия.

27 июня. Матч 1/8 финала.