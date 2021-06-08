Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв заявил, что УЕФА продемонстрировал двойные стандарты в вопросе новой формы сборной Украины. По его мнению, сборная России может выйти на поле с картой Российской империи.
6 июня сборная Украины презентовала форму, на которой изображена карта страны образца 2014 года с Крымом.
"Давайте Польша Львов отнесет к своей территории. Тогда Россия вообще должна быть с картой Российской империи", — приводит телеканал "360" слова Свищёва.
Депутат назвал решение УЕФА одобрить форму сборной Украины неоправданной провокацией. По его словам, у футбольного союза могут быть серьёзные последствия.
"Какие последствия будут — они даже себе не представляют. Последствия могут быть очень серьезными. Недальновидность УЕФА очевидна", — заявил Свищёв.
Ранее депутат Госдумы Павел Шперов в разговоре с Pravda.Ru объяснил, как Россия может ответить Украине на появление новой формы.
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