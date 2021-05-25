Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о возможном переходе в сборную Украины тюменской биатлонистки Дарьи Сидоровой. По его словам, организация не получала запроса от украинской федерации или спортсменки.
Ранее сообщалось, что у Сидоровой на данный момент нет украинского гражданства, поэтому её пока не рассматривают в качестве члена сборной. По словам Майгурова, для СБР ситуация с Сидоровой не новость.
"Как президент СБР я не могу приветствовать это желание. Насколько я могу судить, оно продиктовано тем, что спортсменка хочет упростить себе возможность выступать на международном уровне", — приводит ТАСС слова Майгурова.
Также глава СБР отметил, что условия подготовки спортсменки в Тюмени не уступают тем, которые предлагает Украина.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".