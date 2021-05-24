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Новый сезон РПЛ будет открыт матчем в Калининграде

Спорт » Командные виды » Футбол

До открытия нового сезона РПЛ осталось восемь недель. 17 июля в Калининграде состоится матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом".

По сообщению РПЛ, на игру также претендовали "Лужники", стадион в Волгограде и арена в Саранске. Окончательное утверждение стадиона состоится после согласования с организаторами.

Суперкубок России

Матч за Суперкубок России проводится с 2003 года. В игре принимают участие чемпион и обладатель Кубка России (или вице-чемпион).

Обладателями трофея становились пять клубов:

  • ЦСКА — 7 раз;
  • "Зенит" — 5;
  • "Локомотив" — 3;
  • "Рубин" — 2;
  • "Спартак" — 1.

"Зенит" и "Локомотив" сыграют в матче за Суперкубок в третий раз подряд.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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