До открытия нового сезона РПЛ осталось восемь недель. 17 июля в Калининграде состоится матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом".
По сообщению РПЛ, на игру также претендовали "Лужники", стадион в Волгограде и арена в Саранске. Окончательное утверждение стадиона состоится после согласования с организаторами.
Матч за Суперкубок России проводится с 2003 года. В игре принимают участие чемпион и обладатель Кубка России (или вице-чемпион).
Обладателями трофея становились пять клубов:
"Зенит" и "Локомотив" сыграют в матче за Суперкубок в третий раз подряд.
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