Новый сезон РПЛ будет открыт матчем в Калининграде

До открытия нового сезона РПЛ осталось восемь недель. 17 июля в Калининграде состоится матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом".

По сообщению РПЛ, на игру также претендовали "Лужники", стадион в Волгограде и арена в Саранске. Окончательное утверждение стадиона состоится после согласования с организаторами.

Суперкубок России

Матч за Суперкубок России проводится с 2003 года. В игре принимают участие чемпион и обладатель Кубка России (или вице-чемпион).

Обладателями трофея становились пять клубов:

ЦСКА — 7 раз;

"Зенит" — 5;

"Локомотив" — 3;

"Рубин" — 2;

"Спартак" — 1.

"Зенит" и "Локомотив" сыграют в матче за Суперкубок в третий раз подряд.