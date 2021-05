Форвард сборной России Михаил Григоренко не сможет выйти на лёд в матче чемпионата мира-2021 против Словакии. Игра состоится 24 мая и начнётся в 16.15.

В воскресенье Григоренко пропустил тренировку команды из-за травмы верхней части тела. Сегодня подтвердилось, что в ближайшем матче он не сыграет, сообщает ТАСС.

О том, сможет ли Григоренко участвовать на ЧМ в дальнейшем, станет известно позже. В первых матчах турнира против Чехии (4:3) и Великобритании (7:1) нападающий заработал четыре очка — две шайбы и две результативные передачи.

Григоренко в НХЛ ранее выступал за "Баффало" и "Колорадо". Позже играл в КХЛ за ЦСКА. С 2020 года нападающий вернулся в Северную Америку, где пополнил состав "Коламбуса".

За сборную России Григоренко ранее отыграл 24 матча, в которых забросил девять шайб и сделал семь результативных передач. В 2018 году форвард помог команде выиграть Олимпиаду в Пхенчхане.

The Best Of Mikhail Grigorenko | Hockey Highlights | HD