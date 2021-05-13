СБР назвал разделённый на группы состав сборной России по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав сборной России на сезон-2021/22, который станет олимпийским. Все биатлонисты будут разделены на четыре группы — по две у мужчин и женщин.

Первая группа мужской команды будет заниматься под руководством старшего тренера Юрия Каминского. В состав вошли восемь биатлонистов:

Антон Бабиков,

Матвей Елисеев,

Эдуард Латыпов,

Михаил Первушин,

Никита Поршнев,

Даниил Серохвостов,

Кирилл Стрельцов,

Карим Халили.

Вторую мужскую группу будет тренировать Сергей Башкиров. В её состав также вошли восемь спортсменов:

Кирилл Бажин,

Евгений Гараничев,

Александр Логинов,

Александр Поварницын,

Семён Сучилов,

Денис Таштимеров,

Василий Томшин,

Максим Цветков.

Первую женскую группу возглавил старший тренер Михаил Шашилов. Под его руководством будут заниматься:

Валерия Васнецова,

Анастасия Гореева,

Ирина Казакевич,

Ульяна Кайшева,

Лариса Куклина,

Светлана Миронова,

Виктория Сливко,

Анастасия Шевченко.

Тренером второй женской группы стал Евгений Куваев. В состав вошли восемь биатлонисток:

Татьяна Акимова,

Евгения Буртасова (Павлова),

Наталья Гербулова,

Ксения Довгая,

Анастасия Егорова,

Екатерина Носкова,

Полина Плюснина,

Ксения Шнейдер.

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