Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав сборной России на сезон-2021/22, который станет олимпийским. Все биатлонисты будут разделены на четыре группы — по две у мужчин и женщин.
Первая группа мужской команды будет заниматься под руководством старшего тренера Юрия Каминского. В состав вошли восемь биатлонистов:
Вторую мужскую группу будет тренировать Сергей Башкиров. В её состав также вошли восемь спортсменов:
Первую женскую группу возглавил старший тренер Михаил Шашилов. Под его руководством будут заниматься:
Тренером второй женской группы стал Евгений Куваев. В состав вошли восемь биатлонисток:
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