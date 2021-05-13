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СБР назвал разделённый на группы состав сборной России по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав сборной России на сезон-2021/22, который станет олимпийским. Все биатлонисты будут разделены на четыре группы — по две у мужчин и женщин.

СБР назвал разделённый на группы состав сборной России по биатлону

Первая группа мужской команды будет заниматься под руководством старшего тренера Юрия Каминского. В состав вошли восемь биатлонистов:

  • Антон Бабиков,
  • Матвей Елисеев,
  • Эдуард Латыпов,
  • Михаил Первушин,
  • Никита Поршнев,
  • Даниил Серохвостов,
  • Кирилл Стрельцов,
  • Карим Халили.

Вторую мужскую группу будет тренировать Сергей Башкиров. В её состав также вошли восемь спортсменов:

  • Кирилл Бажин,
  • Евгений Гараничев,
  • Александр Логинов,
  • Александр Поварницын,
  • Семён Сучилов,
  • Денис Таштимеров,
  • Василий Томшин,
  • Максим Цветков.

Первую женскую группу возглавил старший тренер Михаил Шашилов. Под его руководством будут заниматься:

  • Валерия Васнецова,
  • Анастасия Гореева,
  • Ирина Казакевич,
  • Ульяна Кайшева,
  • Лариса Куклина,
  • Светлана Миронова,
  • Виктория Сливко,
  • Анастасия Шевченко.

Тренером второй женской группы стал Евгений Куваев. В состав вошли восемь биатлонисток:

  • Татьяна Акимова,
  • Евгения Буртасова (Павлова),
  • Наталья Гербулова,
  • Ксения Довгая,
  • Анастасия Егорова,
  • Екатерина Носкова,
  • Полина Плюснина,
  • Ксения Шнейдер.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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