Хоккеисты юниорской сборной России устроили бурное празднование победы над США на чемпионате мира. Уступая в счёте 1:5 во втором периоде россияне смогли отыграться и перевести игру в овертайм.
Основное время встречи завершилось со счётом 6:6. Шайбы в составе российской команды забросили Данила Юров, Всеволод Гайдамак, Матвей Мичков (две) и Иван Мирошниченко (две).
В овертайме победный бросок на счету нападающего СКА Никиты Чибрикова.
Сборная России набрала два очка и уступает в турнирной таблице Чехии. В ночь на 28 апреля команда проведёт матч против Финляндии.
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