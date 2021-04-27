Сборная России опубликовала видео из раздевалки после победы над США

Хоккеисты юниорской сборной России устроили бурное празднование победы над США на чемпионате мира. Уступая в счёте 1:5 во втором периоде россияне смогли отыграться и перевести игру в овертайм.

Основное время встречи завершилось со счётом 6:6. Шайбы в составе российской команды забросили Данила Юров, Всеволод Гайдамак, Матвей Мичков (две) и Иван Мирошниченко (две).

В овертайме победный бросок на счету нападающего СКА Никиты Чибрикова.

Сборная России опубликовала видео из раздевалки после победы над США

Сборная России набрала два очка и уступает в турнирной таблице Чехии. В ночь на 28 апреля команда проведёт матч против Финляндии.