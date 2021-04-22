Кокорин пропустит матч с "Ювентусом"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не сможет выйти на поле в матче 33-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса". Российский форвард пропустил сегодняшнюю тренировку — восстановление футболиста затягивается.

По сведениям Firenze Viola, "Фиорентина" также не сможет рассчитывать на полузащитника Борху Валеро.

Кокорин после перехода в "Фиорентину" провёл три матча. В последний раз он появился на поле 3 марта. Позже нападающий проводил лечение мышечной травмы в римской клинике.

Матч "Фиорентина" — "Ювентус" состоится 25 апреля. "Фиалки" занимают 13-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на пять очков.