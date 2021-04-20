Стало известно, сколько Тедеско зарабатывает в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заработал за этот сезон 275 млн рублей. Такая зарплатная ведомость была отправлена на согласование руководству клуба, сообщает Telegram-канал BlackMirror.

Кроме того, Тедеско может заработать ещё 44 млн рублей, если "Спартак" займёт второе место в турнирной таблице РПЛ. Это позволит красно-белым принять участие в квалификации Лиги чемпионов.

Таким образом, зарплата Тедеско в "Спартаке" составляет 3-3,5 млн евро за сезон. Летом немецкий тренер покинет команду. Сейчас красно-белые ведут поиски нового наставника.