Стало известно, сколько Тедеско зарабатывает в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заработал за этот сезон 275 млн рублей. Такая зарплатная ведомость была отправлена на согласование руководству клуба, сообщает Telegram-канал BlackMirror.
Кроме того, Тедеско может заработать ещё 44 млн рублей, если "Спартак" займёт второе место в турнирной таблице РПЛ. Это позволит красно-белым принять участие в квалификации Лиги чемпионов.
Таким образом, зарплата Тедеско в "Спартаке" составляет 3-3,5 млн евро за сезон. Летом немецкий тренер покинет команду. Сейчас красно-белые ведут поиски нового наставника.
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