РПЛ выступила против создания футбольной Суперлиги

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что создание Суперлиги внесёт раскол в европейской футбольной сообщество. По его словам, той работы, которую УЕФА ведёт по реформированию еврокубков, достаточно.

"Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество. Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведется спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон", — приводит пресс-служба РПЛ слова Прядкина.

Ранее 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Турнир планируют проводить с августа 2021 года каждый сезон. Кроме шести английских клубов ("Челси", "МЮ", "Ман Сити", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ливерпуль"), трёх испанских ("Барселона", "Реал", "Атлетико") и трёх итальянских ("Ювентус", "Интер", "Милан"), к проекту могут присоединиться немецкие "Бавария" и "Лейпциг", а также португальский "Порту".

Эти клубы, а также ещё пять приглашённых будут играть друг с другом двухкруговой турнир и плей-офф. В Лиге чемпионов при этом команды участвовать не будут.