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Кудашов не ждёт Овечкина в "Динамо"

Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер хоккейного клуба "Динамо" Алексей Кудашов рассказал о разговоре с нападающим "Вашингтона" Александром Овечкиным. О назначении специалиста на пост наставника бело-голубых стало известно 13 апреля.

Кудашов не ждёт Овечкина в "Динамо"

По словам Кудашова, он разговаривал с Овечкиным, когда тот уезжал в США. По поводу назначения тренер и игрок пока не созванивались.

Кроме того, Кудашов заявил, что пока не ждёт Овечкина в составе "Динамо". Тренер предложил капитану "Кэпиталз" сначала побить рекорд Уэйна Гретцки.

"Пусть сначала решит все вопросы с рекордом Гретцки", — приводит "РИА Новости" слова Гретцки.

Овечкин занимает шестое место среди лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 727 шайб. Рекорд Гретцки — 894 гола.

Российский форвард выступал за "Динамо" в РСЛ (151 матч, 36 шайб и 33 передачи). В 2012 году во время локдауна в НХЛ выступал за бело-голубых в КХЛ. Он провёл 31 игру, в которых забросил 19 шауб и сделал 21 передачу.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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