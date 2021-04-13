Главный тренер хоккейного клуба "Динамо" Алексей Кудашов рассказал о разговоре с нападающим "Вашингтона" Александром Овечкиным. О назначении специалиста на пост наставника бело-голубых стало известно 13 апреля.
По словам Кудашова, он разговаривал с Овечкиным, когда тот уезжал в США. По поводу назначения тренер и игрок пока не созванивались.
Кроме того, Кудашов заявил, что пока не ждёт Овечкина в составе "Динамо". Тренер предложил капитану "Кэпиталз" сначала побить рекорд Уэйна Гретцки.
"Пусть сначала решит все вопросы с рекордом Гретцки", — приводит "РИА Новости" слова Гретцки.
Овечкин занимает шестое место среди лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 727 шайб. Рекорд Гретцки — 894 гола.
Российский форвард выступал за "Динамо" в РСЛ (151 матч, 36 шайб и 33 передачи). В 2012 году во время локдауна в НХЛ выступал за бело-голубых в КХЛ. Он провёл 31 игру, в которых забросил 19 шауб и сделал 21 передачу.
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