Фигуристы Тарасова и Морозов тренируются в группе Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Максим Траньков сообщил, что спортивная пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова тренируется в группе Этери Тутберидзе. По его словам, это связано с участием фигуристов в ледовом шоу.

15 мая спортсмены должны отправиться в США и продолжать подготовку у Марины Зуевой. Там пара будет ставить программы.

"Я нахожусь дома, а ребята катаются в туре у Этери Тутберидзе. На данном этапе, на сегодняшний день официально никаких переходов не происходило. То есть они действительно сейчас тренируются на базе Этери Георгиевны, но пока это связано только с участием в ледовом шоу", — приводит "РИА Новости" слова Транькова.

Тарасова и Морозов — трёхкратные призёры чемпионата мира и серебряные призёры Олимпийских игр.

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