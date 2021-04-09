Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач рассказала почему пожилым необходимо прививаться от COVID-19
Бритни Спирс в полупрозрачном леопардовом костюме напугала фанатов
В МХАТе пройдет встреча с живой легендой современной русской поэзии
Каждый пятый россиянин выступает против цифрового рубля
В дом принца Гарри и Меган Маркл ежемесячно вызывают полицию
Илон Маск научил макаку управлять компьютером силой мысли
Акция "Тотальный диктант" 2021: где поучаствовать в Москве?
Адвокат рассказал, как налоговая вычисляет теневую аренду квартир
Минстрой объяснил рост цен на жильё

Туктамышева сравнила себя с Джеком Воробьём после назначения капитаном

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в шутливой форме отреагировала на информацию о назначении капитаном сборной России на командный чемпионат мира.

Турнир состоится в Осаке с 15 по 18 апреля 2021. В составе сборной России, кроме Туктамышевой, выступят Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Туктамышева на новость о назначении сделала ролик, в котором изменила лицо Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря".

"Туктамышева — Капитан Елизавета Туктамышева! А если серьёзно, я безумно рада быть капитаном на командном чемпионате мира! Будет интересно", — написала Туктамышева в Instagram.

Туктамышева в этом сезоне выиграла серебряную медаль на чемпионате мира в Стокгольме. В 2015 году спортсменка завоевала золото ЧМ и чемпионата Европы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
В дом принца Гарри и Меган Маркл ежемесячно вызывают полицию
Послание-2021 - самое секретное за десятилетие
Вирус не пройдет! Как защититься от простуды весной
Илон Маск научил макаку управлять компьютером силой мысли
Акция "Тотальный диктант" 2021: где поучаствовать в Москве?
Адвокат рассказал, как налоговая вычисляет теневую аренду квартир
Минстрой объяснил рост цен на жильё
"Рейнджерс" не смогли правильно написать фамилию на свитере Кравцова
Откроет ли Запад новый экологический фронт?
Брат Миланы Тюльпановой угрожает сестре Роскомнадзором
Популярное
Евросоюз
Стул для Урсулы: история с Боррелем получила продолжение

История со стулом, не доставшимся на приёме у Реджепа Эрдогана Урсуле фон дер Ляйен, продолжает будоражить умы европейских политиков и политологов.

Стул для Урсулы: история с Боррелем получила продолжение
Был бы повод: как "Спутник V" поверг в кризис европейское государство
Мир. Новости мира
Был бы повод: как "Спутник V" поверг в кризис европейское государство
Российский шоу-бизнес
Стала известна причина смерти Валентины Легкоступовой
Валютный
Эксперт рассказал, когда доллар будет стоить 120 рублей
Усам Оздемиров Откроет ли Запад новый экологический фронт? Усам Оздемиров Любовь Степушова Украина подсознательно уже проиграла войну России Любовь Степушова Василий Амирджанов В России поборются с обнажёнными скульптурами Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Яков Кедми: США не готовы к обострению отношений с Россией
Дети Донбасса
ВСУ вывесили флаг Вермахта в Донбассе, утверждает ДНР
СП: 73 млрд рублей на развитие Северного Кавказа ушли в никуда
Деньги
СП: 73 млрд рублей на развитие Северного Кавказа ушли в никуда
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников