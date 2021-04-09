Туктамышева сравнила себя с Джеком Воробьём после назначения капитаном

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в шутливой форме отреагировала на информацию о назначении капитаном сборной России на командный чемпионат мира.

Турнир состоится в Осаке с 15 по 18 апреля 2021. В составе сборной России, кроме Туктамышевой, выступят Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Туктамышева на новость о назначении сделала ролик, в котором изменила лицо Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря".

"Туктамышева — Капитан Елизавета Туктамышева! А если серьёзно, я безумно рада быть капитаном на командном чемпионате мира! Будет интересно", — написала Туктамышева в Instagram.

Туктамышева в этом сезоне выиграла серебряную медаль на чемпионате мира в Стокгольме. В 2015 году спортсменка завоевала золото ЧМ и чемпионата Европы.