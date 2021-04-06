"Герта" уволила тренера из-за высказываний о мигрантах и ЛГБТ

Венгерский тренер вратарей "Герты" Жолт Петри потерял работу из-за интервью изданию Magyar Nemzet. В нём он высказал мнение о вратаре Петере Гулачи, который ранее поддержал ЛГБТ, и рассказал о своём отношении к миграционной политике европейских государств.

Что сказал Петри

Гулачи ранее поддержал представителей ЛГБТ, из-за чего попал под шквал критики в Венгрии. По мнению Петри, вратарь национальной сборной должен заниматься футболом и не наживать себе врагов.

"Его нельзя и не следует осуждать только за то, что он высказал своё мнение. Другой вопрос, что с ним многие не согласны. Как спортсмен, я бы сосредоточился на футболе и не формировал бы какую-либо позицию по вопросам общественной или социальной политики", — заявил Петри в интервью.

По поводу миграционной политики Петри заявил, что занимает консервативную позицию и не согласен с решением европейских стран принимать мигрантов.

"Я не понимаю, как Европа может морально утонуть так глубоко, как сейчас. Иммиграционная политика для меня — проявление морального упадка. Давайте продолжим жить в Европе в соответствии с национальными ценностями, которым мы хранили многие годы. Европа — христианский континент, и я не хочу смотреть, как моральная деградация распространяется по нему. Получается, что если вы не говорите, что мигранты — это хорошо, потому что Европа кишит огромным количеством преступников, вас сразу обвинят в расизме", — заявил Петри.

Реакция "Герты"

Берлинский клуб был вынужден уволить тренера вратарей, хотя и признал, что никаких проявлений гомофобии или ксенофобии ранее он не допускал.

"Даже после признания того, что некоторые слова Жолта были убраны из интервью без консультации с ним, нам пришлось остановиться на том, что сделанные заявления не соответствуют ценностям "Герты", — заявил председатель правления "Герты" Карстен Шмидт.

Извинения Петри

Тренер "Герты" после скандала принёс извинения за свои слова.

"Я очень сожалею о своем заявлении об иммиграционной политике и хочу извиниться перед всеми людьми, которые ищут у нас убежища и которых я тем самым оскорбил. Мне очень нравилось работать в "Герте", и я уважаю это решение", — заявил Петри.