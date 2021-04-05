Губерниев ответил Вяльбе и назвал её вруньей

Президент ФЛГР и главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе рассказала, почему на страницах различных изданий появляются скандальные высказывания о ней Дмитрия Губерниева. По словам олимпийской чемпионки, конфликт начался несколько лет назад после одного из интервью.

Дмитрий Губерниев

Вяльбе заявила, что во время чемпионата России дала интервью журналисту Александру Паку в передаче "На лыжи". Во время разговора она заявила, что не хотела бы, чтобы лыжные гонки комментировал Губерниев.

"Там был вопрос "Хотели бы вы, чтобы в лыжах была программа, похожая на "Биатлон с Губерниевым"? И я сказала: "Конкретно с Дмитрием Губерниевым — нет", — приводит Sport24 слова Вяльбе.

После интервью коллеги начали шутить над Губерниевым. Глава ФЛГР считает, что её слова задели комментатора.

"Он обиделся, начал меня поливать, оскорблять. Я на самом деле не понимаю, что такого обидного сказала. Ну хорошо. Пусть обижается", — сказала Вяльбе.

Ответ Губерниева

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Вяльбе лжёт, когда говорит об их конфликте. По словам журналиста, он никогда не оскорблял лично президента ФЛГР.

Губерниев заявил, что Вяльбе говорит неправду всякий раз, когда употребляет его фамилию.

"Очередное вью про лыжи опять разобрали с цитатами про комментатора! Госпожа Врунья, а когда я Вас оскорблял? Лично Вас? Не вспомните?" — написал Губерниев в Telegram.

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