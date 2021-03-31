Стали известны составы сборных России и Дании на матч молодёжного Евро

Сборные России и Дании объявили составы на матч группового этапа молодёжного Евро-2021. Игра начнётся в 19.00 по московскому времени.
Матч состоится на арене "Халадаш" в венгерском Сомбатхее. Главным арбитром встречи выступит итальянец Маурицио Мариани.
Сборной России для выхода в плей-офф турнира необходима победа с разницей в два мяча и более.
Состав сборной Дании:
Состав сборной России:
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