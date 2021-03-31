Стали известны составы сборных России и Дании на матч молодёжного Евро

Сборные России и Дании объявили составы на матч группового этапа молодёжного Евро-2021. Игра начнётся в 19.00 по московскому времени.

Матч состоится на арене "Халадаш" в венгерском Сомбатхее. Главным арбитром встречи выступит итальянец Маурицио Мариани.

Сборной России для выхода в плей-офф турнира необходима победа с разницей в два мяча и более.

Состав сборной Дании:

Кристенсен;

Поульсен;

Бех;

Нельссон;

Нартей;

Линнстрём;

Брюн-Ларсен;

Дрейер;

Карстенсен;

Исаксен;

Кофод.

Состав сборной России:

Максименко;

Тикнизян;

Дивеев;

Евгеньев;

Голубев;

Обляков;

Глебов;

Макаров;

Захарян;

Грулёв;

Чалов.