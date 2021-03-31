Сборная Турции шокировала Эрдогана

Сборная Турции не смогла обыграть в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 команду Латвии. Встреча на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле завершилась со счётом 3:3.

Турецкая команда в начале второго тайма вела со счётом 3:1, но затем пропустила два мяча. На 79-й минуте решающий гол забил Давис Икаунекис.

Пикантности ситуации добавило то, что на матч приехал президент Турции Реджеп Эрдоган, который нечасто бывает на таких мероприятиях. Глава государства после удачного старта турецких футболистов в отборочном турнире поздравил команду и получил приглашение на игру от лидера сборной Бурака Йылмаза.

Турки в первых двух встречах уверенно обыграли непосредственных конкурентов Голландию (4:2) и Норвегию (3:0). Сборная и Эрдоган наверняка рассчитывали на победу в игре с Латвией.

"Сборная Турции шокировала Эрдогана", — с такими заголовками сегодня вышли турецкие газеты.

Несмотря на осечку, турецкая команда лидирует после трёх туров в своей группе. Следом за подопечными Шенола Гюнеша идут Норвегия, Голландия и Черногория (по 6 очков). На счету Латвии одно очко, у Гибралтара ноль.