Колосков не ждёт лёгкой прогулки для сборной России в матче с Мальтой

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с "Правдой.Ру" отметил, что не беспокоится по поводу результата матча Мальта — Россия. По его мнению, соперника нельзя назвать опасным для команды Черчесова.

Вместе с тем, для сборной России матч не станет лёгкой прогулкой, считает Колосков.

"Слово "опасный" вряд ли здесь уместно, с моей точки зрения. Соперник, который относится к числу проходимых. Другое дело, что эта "прогулка" не будет легкой. Во-первых, это первая игра сборной России после долгого перерыва. Во-вторых, сейчас все научились играть, особенно в обороне. В-третьих, разница в погодных условиях. В общем, всякие мелочи могут сказаться на итоговом результате с точки зрения забитых голов. Но с точки зрения самого результата, конечно, никаких сомнений ни у кого нет. Я думаю, что сборная выиграет эту игру", — заявил Колосков.

Мальта и Россия выйдут на поле 24 марта в 22.45 по московскому времени.