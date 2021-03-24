Колосков не ждёт лёгкой прогулки для сборной России в матче с Мальтой

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с "Правдой.Ру" отметил, что не беспокоится по поводу результата матча Мальта — Россия. По его мнению, соперника нельзя назвать опасным для команды Черчесова.
Вместе с тем, для сборной России матч не станет лёгкой прогулкой, считает Колосков.
"Слово "опасный" вряд ли здесь уместно, с моей точки зрения. Соперник, который относится к числу проходимых. Другое дело, что эта "прогулка" не будет легкой. Во-первых, это первая игра сборной России после долгого перерыва. Во-вторых, сейчас все научились играть, особенно в обороне. В-третьих, разница в погодных условиях.
В общем, всякие мелочи могут сказаться на итоговом результате с точки зрения забитых голов. Но с точки зрения самого результата, конечно, никаких сомнений ни у кого нет. Я думаю, что сборная выиграет эту игру", — заявил Колосков.
Мальта и Россия выйдут на поле 24 марта в 22.45 по московскому времени.
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