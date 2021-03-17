Стало известно расписание трансляций ЧМ по фигурному катанию

С 24 по 28 марта в Стокгольме состоится чемпионат мира по фигурному катанию. Прямые трансляции турнира будут доступны российским зрителям на Первом канале.

Расписание трансляций ЧМ по фигурному катанию

24 марта

12.00 — Женщины (короткая программа). Первый канал (16.05).

20.30 — Пары (короткая программа). Первый канал (23.30).

25 марта

13.30 — Мужчины (короткая программа).

20.10 — Пары (произвольная программа). Первый канал (22.30).

26 марта

12.50 — Танцы на льду (ритм-танец). Первый канал (16.05).

20.00 — Женщины (произвольная программа). Первый канал (21.30).

27 марта

13.00 — Мужчины (произвольная программа). Первый канал (15.00).

19.00 — Танцы на льду (произвольный танец). Первый канал (21.20).

Состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Согласно квоте России на чемпионате мира выступят три спортсменки в женском катании, два фигуриста в мужском катании, три спортивные пары и три танцевальных дуэта.

Женщины

Анна Щербакова.

Александра Трусова.

Елизавета Туктамышева.

Мужчины

Михаил Коляда.

Евгений Семененко.

Спортивные пары

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Танцевальные дуэты

Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Александра Степанова и Иван Букин.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.