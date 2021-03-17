С 24 по 28 марта в Стокгольме состоится чемпионат мира по фигурному катанию. Прямые трансляции турнира будут доступны российским зрителям на Первом канале.
24 марта
25 марта
26 марта
27 марта
Согласно квоте России на чемпионате мира выступят три спортсменки в женском катании, два фигуриста в мужском катании, три спортивные пары и три танцевальных дуэта.
Женщины
Мужчины
Спортивные пары
Танцевальные дуэты
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