WADA не будет применять санкций в отношении "Хааса" за российский флаг

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет применять каких-либо санкций в отношении команды Формулы-1 "Хаас" из-за наличия на ливрее болида цветов российского флага.

15 марта организация завершила расследование и не нашла несоответствий с санкциями, которые были введены в отношении российского спорта, сообщает Formula1News.co.uk.

Болид был презентован 4 марта, болельщики автогонок отметили, что на машине в шести разных местах отчётливо виден российский флаг. Спонсором команды стала компания "Уралкалий", с чем связано появление триколора.

Выступать за "Хаас" будет Никита Мазепин. Ему запрещено использовать российский флаг, так как Формула-1 имеет статус чемпионата мира. Вместе с тем, к американской команде санкции распространить нельзя.

Ранее ливрея была утверждена Международной федерацией автоспорта (FIA).