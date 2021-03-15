Медведев после победы в Марселе обошёл Надаля в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев опередил испанца Рафаэля Надаля в рейтинге ATP. Россиянин на выходных победил в финале турнира в Марселе француза Пьер-Юга Эрбера.
Теперь Медведев - вторая ракетка мира. Лидирует, как и прежде, сербский теннисист Новак Джокович.
В первой десятке рейтинга ATP также Доминик Тим, Стефанос Циципас, Роджер Федерер, Александр Зверев, Андрей Рублёв, Диего Шварцман и Маттео Берреттини.
В топ-100 рейтинга ещё два россиянина. Карен Хачанов занимает 22-е место, Аслан Карацев - 42-е.
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