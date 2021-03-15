Медведев после победы в Марселе обошёл Надаля в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев опередил испанца Рафаэля Надаля в рейтинге ATP. Россиянин на выходных победил в финале турнира в Марселе француза Пьер-Юга Эрбера.

Теперь Медведев - вторая ракетка мира. Лидирует, как и прежде, сербский теннисист Новак Джокович.

В первой десятке рейтинга ATP также Доминик Тим, Стефанос Циципас, Роджер Федерер, Александр Зверев, Андрей Рублёв, Диего Шварцман и Маттео Берреттини.

Топ-10 рейтинга АТР

(1). Новак Джокович (Сербия) - 12008 очков. (3). Даниил Медведев (Россия) - 9940. (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9670. (4). Доминик Тим (Австрия) - 8625. (5). Стефанос Циципас (Греция) - 6765. (6). Роджер Федерер (Швейцария) - 6375. (7). Александр Зверев (Германия) - 5635. (8). Андрей Рублев (Россия) - 5011. (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3640. (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3453.

В топ-100 рейтинга ещё два россиянина. Карен Хачанов занимает 22-е место, Аслан Карацев - 42-е.