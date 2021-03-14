Клебо опередил Большунова в лыжном марафоне финала Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов не смог завоевать медали в 50-километровой гонке преследования на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Обладатель Большого хрустального глобуса этого сезона упустил не только награду, но и проиграл своему принципиальному сопернику Йоханнесу Клебо.

Развязка марафона наступила на последнем подъёме перед финишем. От группы оторвались норвежцы Симен Крюгер и Ханс Холунд, швед Йенс Бурман, а также Большунов. Но россиянин не смог выдержать темп скандинавов, которые к финишу приехали втроём.

Большунова после подъёма обошёл Клебо и его партнёр по команде Пол Голберг.

50-километровый марафон финала Кубка мира

Симен Крюгер (Норвегия) - 2 часа 10 минут 41,4 секунды. Ханс Холунд (Норвегия) - +1,2 секунды. Йенс Бурман (Швеция) - +3,0. Йоханнес Клебо (Норвегия) - +13,0. Пол Голберг (Норвегия) - +14,7. Александр Большунов (Россия) - +17,7.

13. Иван Якимушкин (Россия) - +51,1.

19. Алексей Червоткин (Россия) - +1.20,7.

27. Артём Мальцев (Россия) - +2.02,1.

31. Илья Семиков (Россия) - +2.53,1.

58. Евгений Белов (Россия) - +7.39,2.

59. Андрей Мельниченко (Россия) - +7.47,2.