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Клебо опередил Большунова в лыжном марафоне финала Кубка мира

Спорт

Российский лыжник Александр Большунов не смог завоевать медали в 50-километровой гонке преследования на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Обладатель Большого хрустального глобуса этого сезона упустил не только награду, но и проиграл своему принципиальному сопернику Йоханнесу Клебо.

Клебо опередил Большунова в лыжном марафоне финала Кубка мира

Развязка марафона наступила на последнем подъёме перед финишем. От группы оторвались норвежцы Симен Крюгер и Ханс Холунд, швед Йенс Бурман, а также Большунов. Но россиянин не смог выдержать темп скандинавов, которые к финишу приехали втроём.

Большунова после подъёма обошёл Клебо и его партнёр по команде Пол Голберг.

50-километровый марафон финала Кубка мира

  1. Симен Крюгер (Норвегия) - 2 часа 10 минут 41,4 секунды.
  2. Ханс Холунд (Норвегия) - +1,2 секунды.
  3. Йенс Бурман (Швеция) - +3,0.
  4. Йоханнес Клебо (Норвегия) - +13,0.
  5. Пол Голберг (Норвегия) - +14,7.
  6. Александр Большунов (Россия) - +17,7.
  • 13. Иван Якимушкин (Россия) - +51,1.
  • 19. Алексей Червоткин (Россия) - +1.20,7.
  • 27. Артём Мальцев (Россия) - +2.02,1.
  • 31. Илья Семиков (Россия) - +2.53,1.
  • 58. Евгений Белов (Россия) - +7.39,2.
  • 59. Андрей Мельниченко (Россия) - +7.47,2.

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Автор: Артём Пермяков
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