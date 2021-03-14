Клебо опередил Большунова в лыжном марафоне финала Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов не смог завоевать медали в 50-километровой гонке преследования на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Обладатель Большого хрустального глобуса этого сезона упустил не только награду, но и проиграл своему принципиальному сопернику Йоханнесу Клебо.
Развязка марафона наступила на последнем подъёме перед финишем. От группы оторвались норвежцы Симен Крюгер и Ханс Холунд, швед Йенс Бурман, а также Большунов. Но россиянин не смог выдержать темп скандинавов, которые к финишу приехали втроём.
Большунова после подъёма обошёл Клебо и его партнёр по команде Пол Голберг.
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