Россияне завоевали пятое золото на ЧМ по сноуборду и фристайлу

Сборная России завоевала золотую медаль в соревнованиях смешанных команд по лыжной акробатике на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу-2021. На соревнованиях в Алма-Ате Максим Буров, Любовь Никитина и Павел Кротов набрали 300,94 балла.

Второй стала команда Швейцарии (293,46 балла), третьей - сборная США (283,97).

Для команды России это пятая золотая награда на чемпионате мира. Также на счету команды две серебряные медали и пять бронзовых. Российская сборная лидирует в медальном зачёте ЧМ.

Из-за пандемии коронавируса турнир сноубордистов и фристайлистов в этом году растянут на четыре части в разных городах. Ранее соревнования принимали Идре (Швеция) и Рогла (Словения).

Заключительным этапом чемпионата мира станут соревнования среди сноубордистов и фристайлистов в биг эйре, слоупстайле и халпайпе. Турнир примет Аспен (США) с 10 по 16 марта.