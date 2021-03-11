Клуб Бекхэма "Интер Майами": вслед за Роналду контракт подпишет Месси

Испанский журналист Хосе Антонио Понсети поделился последней информацией о будущем нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Вектор развития карьеры аргентинца может резко измениться после выборов президента каталонского клуба.

Выборы выиграл Жоан Лапорта, из-за чего Месси может остаться в "Барселоне" ещё на один или два сезона. Контракт форварда с каталонцами заканчивается летом 2021 года. Отец Лионеля на прошлой неделе должен был провести переговоры с "ПСЖ", но они были отменены.

По словам Понсети, вне зависимости от того, где Месси окажется в следующем сезоне, через два года он присоединится к клубу Дэвида Бекхэма "Интер Майами". При этом вероятность того, что аргентинец останется в "Барсе" до этого момента составляет 50 процентов, сообщает Cadena Ser.

Ранее сообщалось, что летом 2021 года "Интер Майами" подпишет контракт с Криштиану Роналду. Португалец хочет уйти из "Ювентуса" и переехать в США.