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Уставший от "Ювентуса" Роналду запланировал переезд в США

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду летом покинет туринский клуб. Португалец принял окончательное решение после того, как команда вылетела из Лиги чемпионов.

Уставший от "Ювентуса" Роналду запланировал переезд в США

"Юве" по сумме двух матчей проиграл "Порту" в 1/8 финала турнира (1:2, 3:2 д.в.). В чемпионате Италии команда идёт на третьем месте с отставанием от лидирующего "Интера" в десять очков.

Роналду продолжит карьеру в клубе MLS "Интер Майами", сообщает Daily Star. Владельцем команды является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Американский клуб провёл предварительные консультации с португальцем и получил принципиальное согласие на переход.

В "Ювентусе" не против такого развития событий. Контракт Роналду и туринского клуба истекает летом 2022 года. Зарплата португальца составляет 31 млн евро за сезон. Такую сумму в "Юве" хотят сэкономить после расторжения договора.

 

Как отмечается, стороны уже контактировали. Контракт 36-летнего Роналду с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года.

 
После вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов португалец задумался о смене команды. «Ювентус» также не против трансфера, так как у Роналду очень большая зарплата — 31 миллион евро в год.

Роналду в текущем сезоне провел 32 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 27 мячей при четырех голевых передачах.

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Автор: Артём Пермяков
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