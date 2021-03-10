Фристайлист Максим Буров взял золото в акробатике на чемпионате мира

Российский фристайлист Максим Буров выиграл соревнования по акробатике на чемпионате мира в Алма-Ате. 22-летний спортсмен показал результат 135,00 балла.

Второе место занял Кристофер Лиллис из США (133,50 балла). Третьим стал россиянин Павел Кротов (127,50).

Максим Буров повторил своё достижение 2019 года. Кротов впервые выиграл медаль на чемпионате мира.

Россия — лидер медального зачёта

Чемпионат мира по сноуборду и фристайлу-2021 растянулся на месяц из-за отказа Китая проводить соревнования и проходил в четырёх разных городах. После Алма-Аты соревнования в биг эйре, халпайпе и слоупстайле примет Аспен (США).

По итогам 15 видов программы из 28 в медальном зачёте ЧМ лидирует Россия. На счету команды сноубордистов и фристайлистов 11 наград — четыре золотые медали, две серебряные и пять бронзовых.

Россия — 4+2+5 (11 наград). Австралия — 2+1+0 (3). Канада — 2+0+1 (3).