Хабиб Нурмагомедов может провести бой в сентябре

Хабибу Нурмагомедову предложили провести бой в сентябре текущего года. Известно, что боец рассмеялся в ответ на это предложение.

Об этом рассказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

"Мы говорили с Хабибом, и я сказал ему: "Как насчет сентября?" Хабиб засмеялся, больше ничего. Мы планируем поужинать на этой неделе", — отметил Уайт.