Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На МКАД в ДТП попали 11 автомобилей
Борисова укорила Волочкову за неразборчивость в связях
Порывистый ветер и метель ожидаются в Москве
Назван эффективный способ сжечь жир без усилий
Разлив нефтепродуктов произошёл в Приамурье
Сергей Сафронов лечится от рака в обычной государственной больнице
Генеральный директор Pfizer не сделал прививку от коронавируса
Собчак попыталась оправдать слова матери о бомжеватых пикетчиках
В шоу "Голос.Дети" дали новый повод для скандала

Хабиб Нурмагомедов может провести бой в сентябре

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Хабибу Нурмагомедову предложили провести бой в сентябре текущего года. Известно, что боец рассмеялся в ответ на это предложение.

Об этом рассказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

"Мы говорили с Хабибом, и я сказал ему: "Как насчет сентября?" Хабиб засмеялся, больше ничего. Мы планируем поужинать на этой неделе", — отметил Уайт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Алексей Корнеев
Последние материалы
Назван эффективный способ сжечь жир без усилий
Разлив нефтепродуктов произошёл в Приамурье
Сергей Сафронов лечится от рака в обычной государственной больнице
Генеральный директор Pfizer не сделал прививку от коронавируса
Собчак попыталась оправдать слова матери о бомжеватых пикетчиках
В шоу "Голос.Дети" дали новый повод для скандала
Стало известно ещё об одной возможной жертве Цивина и Дрожжиной
Собчак уверена, что голосование за памятник было проверкой электората
Мадуро сделал прививку вакциной "Спутник V"
Петра Яна лишили чемпионского титула в UFC
Популярное
Российский шоу-бизнес
У Безрукова случился сердечный приступ на сцене

Долгие годы упорного труда без сна и отдыха дали о себе знать.  

У Безрукова случился сердечный приступ на сцене
Доктор Мясников заболел и дал еще один совет россиянам
Здоровье и профилактика
Доктор Мясников заболел и дал еще один совет россиянам
Российский шоу-бизнес
Гарик Харламов опубликовал подборку перлов Дмитрия Гордона
Мир. Новости мира
Украинский вопрос: всем заинтересованным сторонам пора определяться
Олег Артюков Фултонская речь Черчилля: почему она вновь актуальна Олег Артюков Василий Амирджанов Правительство оплатит рейтинги федеральных СМИ Василий Амирджанов Игорь Буккер Земля - самая загадочная планета Игорь Буккер
Новости Украины
Евгений Комаровский раскритиковал уровень жизни на Украине
Политика. Новости и аналитика
Форосскому парку в Крыму грозит уничтожение
Глава ДНР рассказал, как ВСУ вербуют диверсантов
Новости Украины
Глава ДНР рассказал, как ВСУ вербуют диверсантов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников