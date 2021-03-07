Хабибу Нурмагомедову предложили провести бой в сентябре текущего года. Известно, что боец рассмеялся в ответ на это предложение.
Об этом рассказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.
"Мы говорили с Хабибом, и я сказал ему: "Как насчет сентября?" Хабиб засмеялся, больше ничего. Мы планируем поужинать на этой неделе", — отметил Уайт.
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