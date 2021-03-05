UFC будет уговаривать Нурмагомедова вернуться в бои

Совместный ужин с обещавшим завершить свою карьеру бойца Хабибом Нурмагомедовым намерен провести президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

Согласно комментарию ТАСС, компания готова предложить российскому чемпиону "варианты, бои". Уайт считает, что шанс у него есть, потому что Нурмагомедов просит не спрашивать его про карьеру.

Последний бой чеченца состоялся в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи. Решение прекратить бои чемпион объяснил обещанием матери. Удастся ли Уайту "переломить" сыновние чувства?

Ранее сообщалось, что Хабиб все же выйдет на ринг, чтобы выступить секундантом Ислама Махачева во время турнира UFC 259.