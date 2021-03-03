Хабиб примет участие в турнире UFC 259

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов находится на карантине в Лас-Вегасе. Чемпион в лёгком весе выступит секундантом Ислама Махачева во время турнира UFC 259, сообщает ТАСС.
Махачев выйдет в октагон в ночь на 7 марта против Дрю Добера из США. Также в рамках этого турнира состоится бой за титул в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом.
Ранее Нурмагомедов заявил, что считает Махачева претендентом на его пояс UFC. На счету Ислама 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
В UFC Махачев выступает с 2015 года. В восьми поединках он одержал семь побед. В рейтинге легковесов россиянин занимает 14-е место.
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