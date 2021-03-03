Сноубордист Логинов признался, что ему не хватало гимна России на ЧМ

Российский сноубордист Дмитрий Логинов заявил, что ему не хватало гимна РФ во время награждения на чемпионате мира. Турнир состоялся в словенской Рогле.
Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе. Победу в параллельном слаломе у женщина одержала София Надыршина.
Трёхкратный чемпион мира отметил, что ситуация с гимном не влияет на результаты, но мелодию на награждении ему хотелось бы услышать. На предыдущем чемпионате мира в США во время награждения Логинова, по его словам, "пробрало до мурашек".
"Честно говоря, вообще забыл о том, что у нас нет гимна, вышел, ждал. Сам не ожидал — прозвучала какая-то музыка, но не то, конечно", — приводит ТАСС слова Логинова.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Население Сан-Марино прививается российской вакциной "Спутник V". Итальянцы, швейцарцы, немцы стремятся приехать и получить прививку.