Сноубордист Логинов признался, что ему не хватало гимна России на ЧМ

Российский сноубордист Дмитрий Логинов заявил, что ему не хватало гимна РФ во время награждения на чемпионате мира. Турнир состоялся в словенской Рогле.

Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе. Победу в параллельном слаломе у женщина одержала София Надыршина.

Трёхкратный чемпион мира отметил, что ситуация с гимном не влияет на результаты, но мелодию на награждении ему хотелось бы услышать. На предыдущем чемпионате мира в США во время награждения Логинова, по его словам, "пробрало до мурашек".

"Честно говоря, вообще забыл о том, что у нас нет гимна, вышел, ждал. Сам не ожидал — прозвучала какая-то музыка, но не то, конечно", — приводит ТАСС слова Логинова.