Аутсайдер РПЛ стал последним четвертьфиналистом Кубка России

В Башкирии завершился последний матч 1/8 финала Кубка России. Аутсайдер РПЛ "Уфа" с крупным счётом обыграла "Урал".

Решающее преимущество хозяева заработали в первой половине второго тайма. Дубль на свой счёт записал Тимур Жамалетдинов, ещё один гол с пенальти забил Комнен Андрич. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Жеребьёвка 1/4 финала Кубка России состоится 3 марта в 18.00 по московскому времени.

Все четвертьфиналисты Кубка России

"Уфа".

"Сочи".

ЦСКА (Москва).

"Локомотив" (Москва).

"Динамо" (Москва).

"Арсенал" (Тула).

"Ахмат" (Грозный).

"Крылья Советов" (Самара).

Победитель Кубка России получит путёвку в групповой этап Лиги Европы. Четвертьфинальные матчи состоятся в начале апреля.