В Башкирии завершился последний матч 1/8 финала Кубка России. Аутсайдер РПЛ "Уфа" с крупным счётом обыграла "Урал".
Решающее преимущество хозяева заработали в первой половине второго тайма. Дубль на свой счёт записал Тимур Жамалетдинов, ещё один гол с пенальти забил Комнен Андрич. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Жеребьёвка 1/4 финала Кубка России состоится 3 марта в 18.00 по московскому времени.
Победитель Кубка России получит путёвку в групповой этап Лиги Европы. Четвертьфинальные матчи состоятся в начале апреля.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Население Сан-Марино прививается российской вакциной "Спутник V". Итальянцы, швейцарцы, немцы стремятся приехать и получить прививку.