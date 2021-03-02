Жена Мамаева показала фотографию его любовницы

Алана Мамаева, жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, в очередной раз выставила свою семейную жизнь на всеобщее обозрение. Женщина обвинила мужа в измене и показал фотографию его любовницы в Instagram.

Мамаева рассказала, что муж снова начал гулять от неё во время сборов "Ростова", которые проходили в Испании. Женщина опубликовала фотографию документа испанки Ирен Гарсии Корено, а затем её снимок из соцсетей.

Мамаева известна своим скандальным характером. Алана ранее также обвиняла Павла в измене, но заявила, что простила мужа. Пара воспитывает семилетнюю дочь.

Павел Мамаев ранее был осужден на 1,5 года за участие в двух драках в центре Москвы. Он отбыл наказание в СИЗО и колонии, а в сентябре 2019 был выпущен по УДО.

После выхода на свободу футболист разорвал контракт с "Краснодаром" и перешёл в "Ростов". За новую команду Мамаев отыграл 16 матчей в чемпионате России.