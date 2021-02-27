Главный тренер "Фиорентины" рассказал о тренировках Кокорина

Александр Кокорин "очень хорошо" тренируется в "Фиорентине" и за последние десять дней в его физической форме произошли значительные изменения.

Об этом рассказал главный тренер клуба Чезаре Пранделли.

"Он очень хорошо тренируется. За последние 10 дней произошли значительные изменения, мышечная проблема решена. Не знаю, сколько минут он сможет провести на поле, но Кокорин готов к игре. Физически он в полном порядке. Также он адаптируется к игре своих товарищей по команде", — отметил Пранделли.