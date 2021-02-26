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Губерниев назвал Россию нефутбольной страной

Спорт » Командные виды » Футбол

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев заявил, что в России футбол никому не интересен. По словам журналиста, у трансляций Лиги чемпионов низкие рейтинги.

Также комментатор оценил вылет "Краснодара" из 1/16 финала Лиги Европы. Команда дважды проиграла загребскому "Динамо".

"Все наши проблемы футбола сохраняются. Наша футбольная философия, может, и годится для внутреннего пользования, но не для внешнего", — приводит "Чемпионат" слова Губерниева.

По словам Губерниева, Россию нельзя назвать футбольной страной.

"Мы в целом нефутбольная страна. У нас Лигу чемпионов никто не смотрит. Футбол никому не интересен", — заявил комментатор.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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