Губерниев назвал Россию нефутбольной страной

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев заявил, что в России футбол никому не интересен. По словам журналиста, у трансляций Лиги чемпионов низкие рейтинги.
Также комментатор оценил вылет "Краснодара" из 1/16 финала Лиги Европы. Команда дважды проиграла загребскому "Динамо".
"Все наши проблемы футбола сохраняются. Наша футбольная философия, может, и годится для внутреннего пользования, но не для внешнего", — приводит "Чемпионат" слова Губерниева.
По словам Губерниева, Россию нельзя назвать футбольной страной.
"Мы в целом нефутбольная страна. У нас Лигу чемпионов никто не смотрит. Футбол никому не интересен", — заявил комментатор.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Экс-солистка группы "Мираж" рассказала о проблемах, с которыми столкнулась, воспитывая приёмных детей.