Вяльбе отреагировала на сообщение о снятии Устюгюгова с чемпионата мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не подтвердила информацию о снятии Сергея Устюгова с чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе. Окончательное решение по этому поводу будет принято сегодня после тренировки.

"Сергей примет решение о выступлении на ЧМ после сегодняшней тренировки", — приводит "Чемпионат" слова Вяльбе.

Ранее комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев сообщил, что Устюгов полностью пропустит чемпионат мира. У спортсмена травма ноги. 21 февраля он получил повреждение во время контрольной тренировки.

Вяльбе во вторник говорила, что Устюгову нужно пробежать первую гонку чемпионата — спринт. По её словам, попасть в команду за былые заслуги невозможно.

28-летний лыжник является двукратным чемпионом мира. В 2017 году в Лахти он выиграл скиатлон и командный спринт. Также на его счету четыре серебряные и одна бронзовая награды ЧМ.

Расписание чемпионата мира по лыжным гонкам