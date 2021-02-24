Национальная хоккейная лига (НХЛ) оставила без реакции интервью тренера Андрея Назарова, который рассказал об избиении 18-летней женщины хоккеистом Артемием Панариным. Инцидент якобы произошёл в Риге в 2011 году.
По словам Назарова, Панарин отправился в бар после игры "Витязя" с рижским "Динамо". Там хоккеист ударил девушку, но дело не было открыто после вмешательства "авторитетных жителей Риги". Форварду грозил срок в десять лет.
"Я в переговорах не принимал участия, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными — за то, чтобы спустить дело на тормозах. Дело не стали возбуждать", — заявил Назаров в интервью "КП".
По сведениям "РБ-Спорт", конфликт между Панарины и девушкой произошёл после того, как она отказалась с ним танцевать. Точно известно, что женщина оттолкнула хоккеиста, но об ответном ударе никто не говорит. Полиция приезжала на место событий и быстро уехала оттуда.
Панарин после обвинений взял паузу в выступлениях за клуб. "Рейнджерс" отреагировали на слова Назарова заявлением, в котором указали, что форвард полностью отрицает обвинения.
В НХЛ связывают эту историю с политическими взглядами Панарина. Недавно он поддержал российскую оппозицию и выступил в поддержку Алексея Навального.
"Эта история сфабрикована. Наверное, это акция устрашения за то, что он открыто обсуждал недавние политические события", — говорится в заявлении "Рейнджерс".
Такого же мнения придерживается известный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.
"Мы живём в Северной Америке, а не в России. Я не уверен, что мы хорошо понимаем русских. Но это не хоккейная, а политическая история", — заявил он для Sportsnet.
Журналист NY Post Ларри Брукс заявил, что НХЛ не будет открывать расследования в отношении Панарина. По его словам, для его начала необходимо, чтобы лига была полностью уверенна в том, что хоккеист ударил женщину.
"НХЛ не начала независимого расследования обвинений против Панарина и не намерена этого делать впредь без достоверных доказательств того, что данный инцидент имел место", — заявил Брукс.
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