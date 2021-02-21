Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон обогнал россиянина Эдуарда Латыпова на четвертом этапе мужской эстафеты чемпионата мира в Поклюке и занял второе место.
Позже спортсмен рассказал журналистам, что "чувствует запах крови", когда видит перед собой русского.
"Эта гонка показала, насколько у нас сильная команда. Мужская эстафета — отличная гонка, мы ориентируемся именно на нее при подготовке к сезону. Приятно ли было обогнать Латыпова? Я доволен серебряной медалью, но когда вижу перед собой русского, сразу начинаю чувствовать запах крови", — отметил спортсмен.
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