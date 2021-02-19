Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Алексей Панин раскрыл стоимость своей квартиры в Испании
Вопрос фон дер Ляйен о "Спутнике V" вызвал недоумение дипломатов РФ
Первый раз в первый класс по новым правилам
Касаткина выиграла третий турнир WTA в карьере
Кому и зачем понадобилось очернять подвиг Зои
Барбара Брыльска тяжело переживает смерть Андрея Мягкова
Что Байден сделает с "Северным потоком-2": прогноз польского эксперта
По-дружески: Путин помог Нетаньяху вернуть гражданку Израиля
Просила о помощи: Панин рассказал о последнем разговоре с матерью

Команды Лиги Европы установили рекорд, забив 59 голов за вечер

Спорт » Командные виды » Футбол

18 февраля в рамках Лиги Европы состоялись первые матчи 1/16 финала. Команды показали уникальную результативность, забив 59 голов за вечер.

Команды Лиги Европы установили рекорд, забив 59 голов за вечер

В плей-офф еврокубков продолжает действовать правило выездного гола, поэтому результаты первых встреч необходимо рассматривать с учётом ответных игр, которые состоятся на следующей неделе.

В ожидании жеребьёвки

В большинстве случаев команда, которая в первом матче на выезде побеждает соперника с разницей в два мяча и более, проходит в следующий раунд. В четверг таких побед добились донецкий "Шахтёр", "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Тоттенхэм" и "Рома".

25 февраля им достаточно не проиграть крупно на своём поле, чтобы на следующий день принять участие в жеребьёвке 1/8 финала турнира.

  • "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) — "Шахтёр" (Украина) — 0:2.
  • "Реал Сосьедад" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:4.
  • "Зальцбург" (Австрия) — "Вильярреал" (Испания) — 0:2.
  • "Вольфсберг" (Австрия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:4.
  • "Брага" (Португалия) — "Рома" (Италия) — 0:2.

С комфортным преимуществом

В трёх парах гости одержали победы с разницей в один мяч, что даёт им комфортное преимущество перед домашним матчем. Загребске "Динамо", "Рейнджерс" и "Аякс" в ответных поединках устроит даже поражение с нужным счётом.

"Краснодару", "Антверпену" и "Лиллю" через неделю на выезде нужно обязательно забивать и делать это как минимум два раза.

  • "Краснодар" (Россия) — "Динамо" Загреб (Хорватия) — 2:3.
  • "Антверпен" (Бельгия) — "Рейнджерс" (Шотландия) — 3:4.
  • "Лилль" (Франция) — "Аякс" (Голландия) — 1:2.

Домашние победы

"Гранада", "Олимпиакос" и "Янг Бойз" одержали домашние победы. Если испанцы и греки на ответные игры поедут с хорошим заделом, то у швейцарцев намного меньше шансов. "Байеру" в ответной игре достаточно просто победить, а ПСВ и "Наполи" нужно забивать два гола.

  • "Гранада" (Испания) — "Наполи" (Италия) — 2:0.
  • "Олимпиакос" (Греция) — ПСВ (Голландия) — 4:2.
  • "Янг Бойз" (Швейцария) — "Байер" (Германия) — 4:3.

Ничья как победа

Четыре матча завершились результативной ничьей, которая в таких случаях означает небольшое преимущество гостевой команды. "Арсеналу", "Брюгге", "Милану" и "Хоффенхайму" достаточно не пропустить мячи на своём поле.

  • "Бенфика" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 1:1.
  • "Динамо" Киев (Украина) — "Брюгге" (Бельгия) — 1:1.
  • "Црвена Звезда" (Сербия) — "Милан" (Италия) — 2:2.
  • "Мольде" (Норвегия) — "Хоффенхайм" (Германия) — 3:3.

Обошлись без голов

Единственным матчем, в котором команды обошлись без голов, стала встреча в Праге. Через неделю "Славия" и "Лестер" начнут всё заново в Англии. При этом у чешской команды будет достаточно ничейного исхода с голами.

  • "Славия" (Чехия) — "Лестер" (Англия) — 0:0.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Байден против Уолл-стрит: борьба за "зелёную" экономику началась
Мусаев нагрубил журналисту после поражения "Краснодара" в Лиге Европы
Алексей Панин раскрыл стоимость своей квартиры в Испании
Вопрос фон дер Ляйен о "Спутнике V" вызвал недоумение дипломатов РФ
Первый раз в первый класс по новым правилам
Касаткина выиграла третий турнир WTA в карьере
Кому и зачем понадобилось очернять подвиг Зои
Барбара Брыльска тяжело переживает смерть Андрея Мягкова
Что Байден сделает с "Северным потоком-2": прогноз польского эксперта
По-дружески: Путин помог Нетаньяху вернуть гражданку Израиля
Популярное
Точка зрения
Зачем было лгать про Зою Космодемьянскую

О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.

Зачем было лгать про Зою Космодемьянскую
Бойкот или совпадение: почему России не будет на Мюнхенской конференции 
Мир. Новости мира
Бойкот или совпадение: почему России не будет на Мюнхенской конференции 
Здоровье
Названы люди, которые тяжелее всех болеют коронавирусом
Общество
Как правильно называть Украину, Белоруссию, Молдавию
Игорь Буккер Кто создал первые цивилизации на Земле Игорь Буккер Василий Амирджанов Лубянской площади снова подбирают памятник Василий Амирджанов Усам Оздемиров Священная корова пенсионной реформы упёрлась в тупик Усам Оздемиров
Биатлон
Российская четвёрка биатлонистов пробилась в масс-старт чемпионата мира
Политика. Новости и аналитика
Под грифом "секретно": в Минфине думают о новой реформе пенсий
Юрий Куклачёв избавил семью от войны за наследство
Российский шоу-бизнес
Юрий Куклачёв избавил семью от войны за наследство
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников