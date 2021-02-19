18 февраля в рамках Лиги Европы состоялись первые матчи 1/16 финала. Команды показали уникальную результативность, забив 59 голов за вечер.
В плей-офф еврокубков продолжает действовать правило выездного гола, поэтому результаты первых встреч необходимо рассматривать с учётом ответных игр, которые состоятся на следующей неделе.
В большинстве случаев команда, которая в первом матче на выезде побеждает соперника с разницей в два мяча и более, проходит в следующий раунд. В четверг таких побед добились донецкий "Шахтёр", "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Тоттенхэм" и "Рома".
25 февраля им достаточно не проиграть крупно на своём поле, чтобы на следующий день принять участие в жеребьёвке 1/8 финала турнира.
В трёх парах гости одержали победы с разницей в один мяч, что даёт им комфортное преимущество перед домашним матчем. Загребске "Динамо", "Рейнджерс" и "Аякс" в ответных поединках устроит даже поражение с нужным счётом.
"Краснодару", "Антверпену" и "Лиллю" через неделю на выезде нужно обязательно забивать и делать это как минимум два раза.
"Гранада", "Олимпиакос" и "Янг Бойз" одержали домашние победы. Если испанцы и греки на ответные игры поедут с хорошим заделом, то у швейцарцев намного меньше шансов. "Байеру" в ответной игре достаточно просто победить, а ПСВ и "Наполи" нужно забивать два гола.
Четыре матча завершились результативной ничьей, которая в таких случаях означает небольшое преимущество гостевой команды. "Арсеналу", "Брюгге", "Милану" и "Хоффенхайму" достаточно не пропустить мячи на своём поле.
Единственным матчем, в котором команды обошлись без голов, стала встреча в Праге. Через неделю "Славия" и "Лестер" начнут всё заново в Англии. При этом у чешской команды будет достаточно ничейного исхода с голами.
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