Команды Лиги Европы установили рекорд, забив 59 голов за вечер

18 февраля в рамках Лиги Европы состоялись первые матчи 1/16 финала. Команды показали уникальную результативность, забив 59 голов за вечер.

В плей-офф еврокубков продолжает действовать правило выездного гола, поэтому результаты первых встреч необходимо рассматривать с учётом ответных игр, которые состоятся на следующей неделе.

В ожидании жеребьёвки

В большинстве случаев команда, которая в первом матче на выезде побеждает соперника с разницей в два мяча и более, проходит в следующий раунд. В четверг таких побед добились донецкий "Шахтёр", "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Тоттенхэм" и "Рома".

25 февраля им достаточно не проиграть крупно на своём поле, чтобы на следующий день принять участие в жеребьёвке 1/8 финала турнира.

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) — "Шахтёр" (Украина) — 0:2.

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:4.

"Зальцбург" (Австрия) — "Вильярреал" (Испания) — 0:2.

"Вольфсберг" (Австрия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:4.

"Брага" (Португалия) — "Рома" (Италия) — 0:2.

С комфортным преимуществом

В трёх парах гости одержали победы с разницей в один мяч, что даёт им комфортное преимущество перед домашним матчем. Загребске "Динамо", "Рейнджерс" и "Аякс" в ответных поединках устроит даже поражение с нужным счётом.

"Краснодару", "Антверпену" и "Лиллю" через неделю на выезде нужно обязательно забивать и делать это как минимум два раза.

"Краснодар" (Россия) — "Динамо" Загреб (Хорватия) — 2:3.

"Антверпен" (Бельгия) — "Рейнджерс" (Шотландия) — 3:4.

"Лилль" (Франция) — "Аякс" (Голландия) — 1:2.

Домашние победы

"Гранада", "Олимпиакос" и "Янг Бойз" одержали домашние победы. Если испанцы и греки на ответные игры поедут с хорошим заделом, то у швейцарцев намного меньше шансов. "Байеру" в ответной игре достаточно просто победить, а ПСВ и "Наполи" нужно забивать два гола.

"Гранада" (Испания) — "Наполи" (Италия) — 2:0.

"Олимпиакос" (Греция) — ПСВ (Голландия) — 4:2.

"Янг Бойз" (Швейцария) — "Байер" (Германия) — 4:3.

Ничья как победа

Четыре матча завершились результативной ничьей, которая в таких случаях означает небольшое преимущество гостевой команды. "Арсеналу", "Брюгге", "Милану" и "Хоффенхайму" достаточно не пропустить мячи на своём поле.

"Бенфика" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 1:1.

"Динамо" Киев (Украина) — "Брюгге" (Бельгия) — 1:1.

"Црвена Звезда" (Сербия) — "Милан" (Италия) — 2:2.

"Мольде" (Норвегия) — "Хоффенхайм" (Германия) — 3:3.

Обошлись без голов

Единственным матчем, в котором команды обошлись без голов, стала встреча в Праге. Через неделю "Славия" и "Лестер" начнут всё заново в Англии. При этом у чешской команды будет достаточно ничейного исхода с голами.

"Славия" (Чехия) — "Лестер" (Англия) — 0:0.