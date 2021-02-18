Сборная России выиграла женскую эстафету на этапе Кубка IBU в Словакии

На этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли завершилась женская эстафета. Гонку выиграла сборная России, опередив шведок на 9,4 секунды.

В составе сборной России выступали Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Валерия Васнецова и Анастасия Егорова. Команда на огневых рубежах использовала девять дополнительных патронов и не закрыла две мишени.

В составе Швеции бежали Элизабет Хагберг, Стина Нильссон, Ингела Андерссон и Анна Магнуссон. Показатели на стрельбе у шведок почти такие же, как у победительниц, но они использовали на три доппатрона больше.

Третье место заняли немки Анна Вайдель, Юлиана Фрювирт, Ханна Кебингер и Марион Дайгентеш. Команда Германии отстала на 26,5 секунды, пройдя на один штрафной круг меньше шведок и россиянок.

Российский глобус

Сборная России получила малый хрустальный глобус за победу в зачёте женских эстафет Кубка IBU.

Кроме того, женская команда лидирует в Кубке наций IBU, то есть на следующий сезон получит максимальную квоту участниц.